В московском районе Марьино на экране в подъезде вместо рекламы 6 часов крутили порно

Жильцы одного из многоквартирных домов в столичном районе Марьино пожаловались на видео откровенного содержания, которое внезапно появилось на мультимедийных экранах, расположенных в подъезде дома, у лифтов.

Возмущенные жильцы рассказали журналистам, что обычно на них транслировалась информация городских служб и реклама, однако вечером 10 декабря вдруг включились порноролики.

Причем, все это продолжалось почти шесть часов, так что непристойное видео наверняка попалось на глаза детям, которые заходили в подъезд.

Как сообщает портал m24.ru, вероятно, это проделки хулиганов. Как они получили доступ к системе, сейчас выясняется.

Несколько лет назад большой резонанс вызвала демонстрация откровенных кадров прямо в центре Москвы — на большом рекламном экране, установленном на Садовом кольце.

Хакера Игоря Блинникова быстро нашли. Он заявил, что запустил этот ролик прямо из дома просто ради шутки, однако его приговорили к шести годам лишения свободы.