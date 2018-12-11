Студентка оказалась в реанимации после аварии в Улан-Удэ. Видео

В Сети опубликовано видео с регистратора, запечатлевшего момент наезда на пешехода, произошедшего в понедельник, 10 декабря, в Улан-Удэ.

Как сообщают местные СМИ, 17-летняя студентка попыталась пересечь проезжую часть в неположенном месте и была сбита автомобилем Ford Focus, водитель которого, судя по всему, не заметил пешехода, вышедшего ему под колеса из-за встречного транспортного средства.

В результате аварии пострадавшая получила травмы и была доставлена в больницу, где ее поместили в реанимацию.

Изучением обстоятельств произошедшего занимаются сотрудники правоохранительных органов.