Махачкалинские водители поймали выпавшую с пятого этажа девочку

Два махачкалинских водителя спасли выпавшую из окна пятилетнюю девочку. Ребенок отделался незначительными ушибами, а вот один из героев повредил руку. Камеры наблюдения зафиксировали момент падения.

Когда именно и в каком районе города произошел инцидент, не уточняется. Местные уточняют, что девочка отправилась исследовать подоконник на пятом этаже, когда ее мама отлучилась в магазин. Ребенка заметили водитель маршрутного такси Тагир Магомедов и его коллега по цеху — мужчины подоспели вовремя и поймали девочку буквально на лету.

О землю она ударилась только ногой и отделалась парой ушибов. А вот один из спасителей порвал сухожилие и вывихнул кисть руки.