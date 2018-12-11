Владимир Путин попрощается с Людмилой Алексеевой

В Москве прощаются со старейшей правозащитницей Людмилой Алексеевой. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, президент России Владимир Путин побывает на церемонии прощания, передает телеканал "Россия 24".

Как сообщалось ранее, член СПЧ, глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева скончалась в субботу в Москве на 92-м году жизни​​​.

Песков отметил, что позже в этот же день глава государства примет участие в церемонии открытия памятника Александру Солженицыну и примет в Кремле вдову писателя Наталью Солженицыну.