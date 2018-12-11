Губернатору Калифорнии предложили возглавить Винницкую область

Известные своими телефонными розыгрышами российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров сообщили, что дозвонились губернатору Калифорнии Эдмунду Джеральду Брауну-младшему, представившись премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и послом Украины в США Валерием Чалым.

Судя по расшифровке разговора, который имеется в распоряжении РИА Новости, пранкер Владимир Кузнецов, изображавший Гройсмана, сообщил губернатору Калифорнии, что президент Украины Петр Порошенко поручил предложить Джеральду Брауну-младшему пост губернатора Винницкой области. "Это область, откуда сам президент родом", — пояснил пранкер под видом Гройсмана.

Судя по последовавшей реакции, Брауна это заинтересовало."Вау!" – воскликнул он.

"Мы можем это обсудить, большое спасибо", — сказал губернатор Калифорнии и добавил, что ему "хотелось бы поподробнее узнать" об этом предложении.

Позже в беседе с журналистами Владимир Кузнецов сообщил, что это лишь о начало серии пранков с губернаторами США.

По его словам, российским пранкерам "было интересно узнать, что представляют из себя американские чиновники поближе — их менталитет, уровень образования, а также на чем основаны их антироссийские домыслы".