В Подмосковье 100-летний барак никак не могут признать аварийным

Программу по расселению из аварийного жилья успешно реализуют в Подмосковье. По итогам этого года ключи от новых квартир получат 2 тысячи человек. А вот жителям ветхого дома в районе Сходня переезд обещают лишь через 3 года. Барак, который был построен более века назад и разрушается буквально на глазах, аварийным до сих пор не признали.

Скользкие ступеньки, на которых можно запросто свернуть шею, далеко не самое страшное, с чем вынуждены мириться жители этого дома. Бараку в подмосковной Сходне уже больше 100 лет. Гнилая постройка каким-то чудом стоит до сих пор.

Жители дома каждый день рискуют своими жизнями. Дело в том, что здание постепенно сползает в овраг, держится на честном слове. Повсюду появились трещины, зазоры становятся все больше и больше. Фундамент разрушается. Вся эта конструкция может рухнуть в любой момент.

"С этой стороны дом держится на этих столбиках. Видите, столбики стали разрушаться", — показывает местная жительница Ирина Фирстова.

Здание так и не признали аварийным. По бумагам износ его составляет всего 52 процента.

- То есть чиновники считают, что жить здесь можно?

- Чиновники сказали да, потому что дом нормальный. Они это считают нормой.

- Не аварийное?

- Да, а у нас по Химкам нет аварийного жилья. У нас только ветхое.

Дом расположен на склоне реки Сходня на очень неустойчивом грунте. К тому же в 50 метрах проходит железная дорога. Когда мимо пролетают поезда, весь барак начинает трясти.

- Вот, пожалуйста, щель размером с кулак, хотя год назад этой дырки еще не было.

Здание сначала включили в программу капремонта и даже запланировали работы на 2035 год. Жителям пообещали привести в порядок подвал, водопровод и канализацию. Правда, ничего этого здесь нет. А ведь когда-то постройка считалась домом образцового содержания, о чем говорит потускневшая табличка на фасаде.

"Это летний домик царского лесника. Видите, раньше красота была по всему дому. Последний капитальный ремонт у нас был в 1963 году", — рассказывает Ирина Фирстова.

Правда, в местной администрации утверждают, что здание построили в 1973 году. И сейчас ему ничего не угрожает.

"Дом имеет 8 квартир, из которых пять находится в частной собственности. Три — в муниципальной. Это говорит о том, что собственники данных жилых помещений обязаны содержать свои жилые площади в надлежащем состоянии, следить за ними, не давать им ветшать", — объясняет Денис Чижик, заместитель главы администрации городского округа Химки по градостроительству, архитектуре и земельно-имущественным отношениям.

Ветхое здание все-таки включили в региональную программу "Жилище". До 2021 года всех людей из барака пообещали переселить в новые дома. Остается только ждать.