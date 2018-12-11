Российский пилот Сергей Сироткин примет участие в тестах гоночной серии DTM (Deutsche Tourenwagen Masters), которые пройдут в испанском Хересе. Об этом сообщил автогонщик в одной из социальных сетей.

"Рад вернуться на трассу в Херес за рулем машины DTM", – сообщил Сироткин на своей странице в Twitter​​​.

Напомним, что россиянин в прошлом сезоне дебютировал в чемпионате "Формулы-1". Выступая за команду Williams, он занял 20-е место в зачете пилотов, набрав одно очко. В следующем сезоне Сироткин не будет участвовать в "королевских гонках".

Deutsche Tourenwagen Masters – чемпионат кузовных автомобилей.