"Надо было поворотником поморгать!": Драка новосибирских водителей попала на видео

Конфликт двух новосибирских водителей, возникший в минувший понедельник на проезде Энергетиков, закончился ожесточенной дракой. Началось все с привычной для многих ситуации: сидящий за рулем легкового автомобиля мужчина попытался вклиниться в другой ряд, не включив указатель поворота, и резко отреагировал, когда Renault Logan его не пропустил.

Разгневанный водитель остановился, вышел и пнул автомобиль своего обидчика, который незамедлительно выбежал и перешел в ответное наступление. Незамедлительно завязалась короткая кулачная потасовка. Агрессор был повержен и хорошенько поколочен, после чего владелец Renault Logan сел в машину и уехал.

"Надо было всего лишь поворотником поморгать!" — уже прокомментировали инцидент пользователи социальных сетей, всячески выражая свои симпатии победителю схватки и придумывая зачинщику драки дополнительные наказания. К примеру, вытащить ключи зажигания и бросить их в сугроб: "Пусть потом ищет!"