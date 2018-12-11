В Тучкове надеются на возрождение музея Гиляровского

Увидеть Москву глазами Гиляровского: новый прогулочный маршрут появился в столице. Его разработали специально ко дню рождения знаменитого писателя, которое отмечалось 8 декабря. Карта опубликована на городском портале "Узнай Москву". В маршрут включены памятные места, о которых Гиляровский рассказывал в своих произведениях: это и легендарный Хитров рынок, и московские ночлежки, а также адреса, где жила семья писателя.

День рождения Гиляровского отметили и в подмосковном Тучкове. Праздновали на развалинах дома, где жил писатель и создавал свои главные произведения, в том числе "Людей театра", "Москву и москвичей". Долгие годы там располагался музей. Но 16 лет назад дача Гиляровского сгорела. И все это время жители добиваются ее возрождения.

В Тучкове день рождения знаменитого писателя праздник немного грустный. Местный клуб почитателей уже 16 лет приходит отдать дань памяти к бывшему музею Гиляровского. От него, впрочем, уже ничего и не осталось. Здание сгорело, все поросло деревьями.

- Ни администрация городского поселения Тучково, ни администрация Рузского городского округа никаких усилий не предприняли к восстановлению данного музея.

В Тучкове Гиляровский жил 10 лет. Здесь написал "Москва и москвичи", сюда приезжал с друзьями — артистами, писателями — любоваться видами Москвы-реки.

- Это то место, которое очень любил Гиляровский, это он придумал название: мыс Доброй надежды. Здесь он отдыхал, здесь он черпал вдохновение.

Как выглядел мыс Доброй надежды, можно понять по этой фотографии: густой лес и дядя Гиляй в объятиях трех сестер. Так он называл эти березы в честь пьесы Чехова. А вот он и с самим писателем — катает его братьев на тачке.

Когда музей сгорел, небольшой уголок писателя появился в местной библиотеке. Неравнодушные сотрудники организовали клуб Гиляровского: проводят лекции, экскурсии, литературные салоны. И пишут письма в администрацию с просьбой восстановить музей.

"На 2019 год заложили определенные средства для проведения работ по переводу этой земли в муниципальную собственность. Это позволит нам, наконец, приступить к работам по восстановлению самого музея", — сообщил Олег Лобанов, заместитель главы Рузского городского округа.

Подвалы в центре Москвы тоже когда-то были заброшены. Никто не мог и подумать, что в грязном подземелье может появиться пространство для искусства. Сегодняшнюю Хитровку вряд ли бы узнал сам Гиляровский, так четко описавший этот криминальный район рубежа веков. В этом году в культурном центре ко дню рождения "летучего корреспондента" открыли дискуссионный клуб — это бесплатная образовательная площадка с лекциями и мастер-классами. Через 2 года будут праздновать 165-летие дяди Гиляя. Вот и в Тучкове надеются, что отметят праздник уже в обновленном музее.