Звезда "Универа" сравнил с быдлом камчатских зрителей

Актер Андрей Гайдулян во время гастролей на Камчатке счел свинским поведение местных зрителей, а самих их сравнил с быдлом. Выступление звезды сериалов "Универ" и "СашаТаня" сняли на видео.

Артист вместе с коллегами по цеху приехал в Петропавловск-Камчатский на прошлой неделе, где 6 и 7 декабря на сцене концертного зала "Октябрьский" ставили спектакль "Мурлин Мурло, или Все женщины хотят любви". После выступления Гайдулян решил объясниться с пришедшими зрителями.

"Я хочу сказать, что такого отвратительного отношения аудитории я не видел за все время игры этого спектакля. Чтобы кричали люди из зала во время реплики! Это свинство. И вот это слово "быдло" там написано. Так нельзя. Это просто отвратительно! Второй акт просто невозможно было играть", — заявил 34-летний Гайдулян.

Этот случай вылился в оживленную дискуссию в соцсетях. Так, многие из побывавших на спектакле назвали откровенно слабыми саму постановку и актерскую игру, другие обратили внимание на то, что и зрители вели себя неподобающим образом.

Директор "Камчатского концертно-филармонического объединения" Александр Красноносеньких пояснил ИА "Кам 24", что во время антракта несколько гостей так увлеклись шампанским в буфете, что во время второго акта начали общаться с актерами из зала, давая им "ценные" указания.

"Актер сделал им замечание, и все на этом закончилось. К счастью, полицию вызывать не пришлось", — резюмировал он.

