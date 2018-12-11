Сказочное преображение: Москва готовится к "Путешествию в Рождество"

На столичных улицах все больше ощущается приближение новогодних праздников. Москву украшают к самому масштабному зимнему фестивалю "Путешествие в Рождество". До его старта остались считанные дни. Многие горожане и туристы уже сейчас с удовольствием гуляют по будущим фестивальным площадкам.

Москва облачилась в свой праздничный наряд. На Манежной площади вырос заснеженный еловый лес. Не хватает только гирлянд. Тысячи сверкающих огней загорятся здесь совсем скоро.

Столица начнет свое "Путешествие в Рождество" 14 декабря. Грандиозный зимний фестиваль охватит больше 70 площадок по всему городу — как в центре, так и в спальных районах столицы.

- Москва прямо преобразилась за 2 недели до окончания года. Уже не хочется работать, уже новогоднее настроение.

- Очень здорово, что рано украшают, потому что можно успеть и сейчас погулять, посмотреть все. До Нового года уже зарядиться уже этой атмосферой.

- Мы сюда специально приехали после университета, чтобы посмотреть, сфотографироваться, потому что мы знаем, что каждый год тут прекрасно все украшают, все так празднично.

Больше 500 живых елок украшают площадки фестиваля в этом году. Везде своя стилистика. Самая высокая фестивальная елка стоит на Манежной площади — чуть больше 20 метров. Она оформлена в стиле ретрофутуризма, ее украшают игрушки в виде дирижаблей, самолетов, часов — все ручной работы.

"На других площадках елки имеют другие темы. В Камергерском переулке, например, елка посвящена сказке "Снежная королева", на Тверской площади елка посвящена литературе в целом, ее будут украшать игрушки в виде портретов русских писателей", — рассказывает Анна Торопова, представитель оргкомитета фестиваля "Путешествие в Рождество".

Главная тема "Путешествия в Рождество" в этом году — сюжеты новогодних сказок. На фестивале покажут больше 70 спектаклей на льду. В Новопушкинском сквере откроется ледовый театр. Импровизированный зал вместит почти полторы тысячи человек. Вместо сцены — каток. Целый месяц здесь будут показывать ледовые шоу: "Щелкунчик", "Чиполлино", "Золушка", "Белоснежка" — интерпретации самых известных балетов. Премьерой станет спектакль на льду "Царевна-лягушка".

Представления будут показывать два раза в день: в 17 и 19 часов вечера. Для детей вход бесплатный. Пока на фестивальной площадке готовят последние декорации, устанавливают подсветку и очищают каток от снега.

Дополнят украшение города световые арки — они выполнены в виде театральных фасадов. Инсталляции из миллионов светодиодных ламп будут включаться автоматически в темное время суток.

- С каждым годом я замечаю, что все более утонченное и красивое. Это прекрасно, что наша Москва делает праздник для людей.

"Путешествие в Рождество" — крупнейший зимний фестиваль Европы. В прошлом году его площадки посетили почти 15 миллионов человек. Фестиваль продлится месяц.