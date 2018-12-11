Кибератаки при проведении президентских выборов в России шли из 86 стран мира

Заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов на брифинге в МИА "Россия сегодня" заявил, что за кибератакой на российский сегмент интернета во время "Прямой линии" в июне 2017 года стояла спецслужба одной из стран мира, передает РИА Новости.

По словам Мурашова, первая атака зафиксирована в день проведения "Горячей линии" президента РФ.

Согласно проведенному анализу, атака осуществляется с использованием новой модификации известного ранее вредоносного программного обеспечения семейства Russkill. После оценки заложенных в эту модификацию возможностей, специалисты пришли к выводу, речь идет о со спецслужбе иностранного государства, в совершенстве знающего алгоритмы работы корневых DNS-серверов.

По словам Мурашова, при подготовке и проведении президентских выборов в России в 2018 году предпринималась попытка нарушить систему видеонаблюдения, для чего было задействована бот-сеть из 30 тысяч компьютеров в 86 странах мира.