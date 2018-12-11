На российско-финской границе 20 декабря встретятся Дед Мороз и Йоулупукки

Новогодние волшебники – российский Дед Мороз и финский Йоулупукки решили встретиться на погранпереходе в Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, их встреча – уже традиционная. Она состоится в 10 утра по московскому времени 20 декабря в Выборгском районе, на погранпереходе "Брусничное".

Ожидается, что они обменяются приветствиями и подарками. Кроме того, на погранпереходе пройдут выступления творческих коллективов из России и Финляндии, передает РИА Новости.

Затем Дед Мороз и Йоулупукки по традиции направятся в финскую Лаппеенранту, где встретятся с местными жителями.

Днем того же дня российский новогодний волшебник переедет в Выборг, где начнется общегородской праздник "Новогодний калейдоскоп".