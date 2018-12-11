Экстренная эвакуация пассажиров из задымленного самолета в Индии попала на видео

Пассажиры воздушного судна Airbus A320 авиакомпании IndiGo были вынуждены экстренно покинуть самолет из-за сильного задымления в салоне.

Как сообщает издание Hindustan Times, во вторник, 11 декабря, Airbus, следовавший из Джайпура экстренно приземлился в аэропорту Колкаты. После посадки люди, находившиеся на борту, были эвакуированы по надувным аварийным трапам.

К счастью, в результате инцидента никто из 136 пассажиров и членов экипажа не пострадал.