Раздосадованный клиент разнес букмекерскую контору на юго-востоке Москвы

Ставки не сыграли, и рассчитывавший на выигрыш 34-летний посетитель московской букмекерской конторы решил отвести душу на администраторе заведения и "подкачавшем" оборудовании. За крушащим все на своем пути мужчиной бесстрастно наблюдали камеры и… охранник.

Под горячую руку попала букмекерская контора на Лермонтовском проспекте. После нескольких неудачных ставок посетитель начал закипать, но не покидал свой столик. Проиграв в общей сложности 7,2 тысячи рублей, он направился к администратору, опрокинул два компьютера и потребовал компенсировать ему расходы, поскольку ни одна из его ставок не сыграла, отмечает пресс-служба УМВД по Москве.

Клиент оказался принципиальным, поскольку ничего сверх этой суммы не взял. Впрочем, к тому моменту, когда деньги оказались у него в руках, он уже в буквальном смысле рвал и метал. Выпустить пар ему "помогли" компьютеры — на них-то он и сорвал свою злость. Пока мужчина крушил оборудование, за ним спокойно наблюдал охранник заведения — вмешиваться он счел неразумным.

Задержали хулигана недалеко от букмекерской конторы — им оказался неоднократно судимый гость столицы. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы по статье "Разбой". Суда мужчина будет дожидаться в следственном изоляторе.