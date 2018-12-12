Новости Общество

Все видео этой рубрики
12 декабря 201808:25

Перед Новым годом россияне в основном полетят по России

Фотография Global Look Press.

По результатам исследования сервиса для поиска авиабилетов Aviasales Роскачество выяснило, куда полетят россияне на новогодние праздники, которые продлятся с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года.

По сравнению с периодом до 2014 года, когда наши соотечественники отдыхали в России и за рубежом примерно в соотношении 50 на 50, сейчас 70% перелетов приходится на внутренние направления.

Это связано с семипроцентным подорожанием авиабилетов на полеты за пределы РФ – примерно 36 тысяч рублей. А вот стоимость внутрироссийских путешествий по воздуху не изменилась – 10 тысяч рублей.

По словам Олега Пантелеева, исполнительного директора отраслевого агентства "АвиаПорт", с 2014 года после изменения курса рубля зарубежный отдых для многих россиян стал недоступен. Вместе с тем, эксперт подчеркнул, что в РФ активно развивается зимний горнолыжный отдых на наших курортах, что определяет изменение пассажиропотоков.

Среди лидеров в России находятся такие города, как Екатеринбург (+54,42%), Санкт-Петербург (+40,07%), Уфа (+38,90%), Махачкала (+36,74%), Краснодар (+35,80%), Москва (+33,90%), Симферополь (+32,91%), Сочи (+27,51%), Ростов-на-Дону (–6,46%), Минеральные Воды (–2,42%).

Из зарубежных направлений 10% приходится на страны бывшего Советского Союза; столько же — на государства Евросоюза; по 3% туристов желают провести Новый год в Таиланде и странах Юго-Востока (в том числе, Австралии и Новой Зеландии); 2% направятся на курорты Турции, Египта и Кипра; по 1% хотят провести зимние каникулы в Америке и Африке.

Сейчас

06:04

В парламенте Британии готовится вотум недоверия правительству

03:02

Макрон проводит совещание в связи со спецоперацией в Страсбурге

01:46

Европа взвинтила цены на газ для Украины до рекордного уровня

01:12

Страсбургского стрелка должны были арестовать утром, но не застали дома

01:00

Космонавты добрались до отверстия в обшивке "Союза"

00:37

В московском кафе застрелен человек

00:18

Страсбурский стрелок вступил в бой с военными

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Теракт на ярмарке в Страсбурге: 3 человека погибли, 12 ранены

Теракт на ярмарке в Страсбурге: 3 человека погибли, 12 ранены

32 минуты назад
Россия празднует День Конституции

Россия празднует День Конституции

2 часа назад
Матвиенко напомнила ПАСЕ, что справедливость частичной не бывает

Матвиенко напомнила ПАСЕ, что справедливость частичной не бывает

1 час назад
В парламенте Великобритании готовится вотум недоверия правительству

В парламенте Великобритании готовится вотум недоверия правительству

2 часа назад
Задержанная в Канаде топ-менеджер Huawei будет выпущена под залог

Задержанная в Канаде топ-менеджер Huawei будет выпущена под залог

4 часа назад
Военные из России привезли сирийским детям две тонны новогодних подарков

Военные из России привезли сирийским детям две тонны новогодних подарков

1 час назад
Выход в открытый космос: что сделали и чего не успели сделать Кононенко и Прокопьев

Выход в открытый космос: что сделали и чего не успели сделать Кононенко и Прокопьев

5 часов назад
Европа взвинтила цены на газ для Украины до рекордного уровня

Европа взвинтила цены на газ для Украины до рекордного уровня

7 часов назад
Нужна помощь: Зарину Ахметянову спасет операция на сердце

Нужна помощь: Зарину Ахметянову спасет операция на сердце

10.12.2018 08:30
Опубликовано видео аварийного пуска ракеты С-300

Опубликовано видео аварийного пуска ракеты С-300

10 часов назад
Командир украинских провокаторов считает себя невиновным

Командир украинских провокаторов считает себя невиновным

10 часов назад
"Покойник" из Электростали вернулся через 14 лет и потребовал вернуть квартиру

"Покойник" из Электростали вернулся через 14 лет и потребовал вернуть квартиру

15 часов назад
Перед Новым годом россияне в основном полетят по России

Перед Новым годом россияне в основном полетят по России

34 минуты назад
Убить за квартиру. Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

Убить за квартиру. Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

21 час назад
"Волшебная мельница Сампо": магии будет много

"Волшебная мельница Сампо": магии будет много

10.12.2018 12:22
Сообщение о бомбе в штаб-квартире Facebook оказалось ложным

Сообщение о бомбе в штаб-квартире Facebook оказалось ложным

1 час назад
ВРИО главы Приморья принимает граждан в рамках Дня Конституции

ВРИО главы Приморья принимает граждан в рамках Дня Конституции

1 час назад
Российское Минобороны получило сотый истребитель новейшего поколения Су-35

Российское Минобороны получило сотый истребитель новейшего поколения Су-35

1 час назад
Беда Черногорска: "город угольщиков" замерзает

Беда Черногорска: "город угольщиков" замерзает

1 час назад
Самые высокооплачиваемые писатели года: Паттерсон, Роулинг, Кинг

Самые высокооплачиваемые писатели года: Паттерсон, Роулинг, Кинг

3 часа назад
В Кировской области с рельсов сошел 31 грузовой вагон

В Кировской области с рельсов сошел 31 грузовой вагон

5 часов назад
Росгвардия провела тренировку на полигоне под Смоленском

Росгвардия провела тренировку на полигоне под Смоленском

6 часов назад
Палата представителей конгресса США решила противодействовать "Северному потоку - 2"

Палата представителей конгресса США решила противодействовать "Северному потоку - 2"

6 часов назад
Часть январской пенсии россияне получат досрочно

Часть январской пенсии россияне получат досрочно

8 часов назад
В московском кафе застрелен человек

В московском кафе застрелен человек

8 часов назад
Накопительная часть пенсии заморожена до 2021 года

Накопительная часть пенсии заморожена до 2021 года

9 часов назад
В США приравняли Бабченко к Хашогги

В США приравняли Бабченко к Хашогги

10 часов назад
Память об Алексеевой, дело Бутиной и митинги: в Кремле собрался Совет по правам человека

Память об Алексеевой, дело Бутиной и митинги: в Кремле собрался Совет по правам человека

10 часов назад
Путин: Солженицын никому не позволял пренебрежительно говорить о России

Путин: Солженицын никому не позволял пренебрежительно говорить о России

11 часов назад
Чего хотят "желтые жилеты" и сколько это стоит

Чего хотят "желтые жилеты" и сколько это стоит

11 часов назад
На работу в Винницу: пранкеры разыграли губернатора Калифорнии

На работу в Винницу: пранкеры разыграли губернатора Калифорнии

13 часов назад
Сбербанк может перестать быть банком

Сбербанк может перестать быть банком

14 часов назад
Мэй опоздала к Меркель - заклинило дверь

Мэй опоздала к Меркель - заклинило дверь

14 часов назад
5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника

5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника

15 часов назад
Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года

Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года

15 часов назад
С отшельницей Агафьей Лыковой будет жить на заимке щенок губернатора

С отшельницей Агафьей Лыковой будет жить на заимке щенок губернатора

17 часов назад
Лучшая подруга Инны Гинкевич увела Дмитрия Исаева, скопировав ее образ

Лучшая подруга Инны Гинкевич увела Дмитрия Исаева, скопировав ее образ

18 часов назад
На вторичном рынке России назревает "война иномарок"

На вторичном рынке России назревает "война иномарок"

18 часов назад
В Ford изобрели подогрев для ремней безопасности

В Ford изобрели подогрев для ремней безопасности

19 часов назад
Новый год в Москве: сколько стоит снять квартиру на праздники

Новый год в Москве: сколько стоит снять квартиру на праздники

20 часов назад
Китай запрещает игры по приказу Компартии

Китай запрещает игры по приказу Компартии

21 час назад
Людям могут начать пересаживать сердца свиней

Людям могут начать пересаживать сердца свиней

21 час назад
Голосовые сообщения добрались до Instagram

Голосовые сообщения добрались до Instagram

22 часа назад
1,5 миллиарда прослушиваний: "Богемская рапсодия" стала самой популярной песней XX века

1,5 миллиарда прослушиваний: "Богемская рапсодия" стала самой популярной песней XX века

23 часа назад
Закулисье - в прямом эфире

Закулисье - в прямом эфире

11.12.2018 08:29
Фолк-рок-шоу: Оркестр волынщиков Москвы выступит в Доме музыки с симфоническим оркестром

Фолк-рок-шоу: Оркестр волынщиков Москвы выступит в Доме музыки с симфоническим оркестром

10.12.2018 09:00