Перед Новым годом россияне в основном полетят по России

По результатам исследования сервиса для поиска авиабилетов Aviasales Роскачество выяснило, куда полетят россияне на новогодние праздники, которые продлятся с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года.

По сравнению с периодом до 2014 года, когда наши соотечественники отдыхали в России и за рубежом примерно в соотношении 50 на 50, сейчас 70% перелетов приходится на внутренние направления.

Это связано с семипроцентным подорожанием авиабилетов на полеты за пределы РФ – примерно 36 тысяч рублей. А вот стоимость внутрироссийских путешествий по воздуху не изменилась – 10 тысяч рублей.

По словам Олега Пантелеева, исполнительного директора отраслевого агентства "АвиаПорт", с 2014 года после изменения курса рубля зарубежный отдых для многих россиян стал недоступен. Вместе с тем, эксперт подчеркнул, что в РФ активно развивается зимний горнолыжный отдых на наших курортах, что определяет изменение пассажиропотоков.

Среди лидеров в России находятся такие города, как Екатеринбург (+54,42%), Санкт-Петербург (+40,07%), Уфа (+38,90%), Махачкала (+36,74%), Краснодар (+35,80%), Москва (+33,90%), Симферополь (+32,91%), Сочи (+27,51%), Ростов-на-Дону (–6,46%), Минеральные Воды (–2,42%).

Из зарубежных направлений 10% приходится на страны бывшего Советского Союза; столько же — на государства Евросоюза; по 3% туристов желают провести Новый год в Таиланде и странах Юго-Востока (в том числе, Австралии и Новой Зеландии); 2% направятся на курорты Турции, Египта и Кипра; по 1% хотят провести зимние каникулы в Америке и Африке.