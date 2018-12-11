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Франция. Протесты "желтых жилетов" 1 час назад
"Елисейский молчун" Макрон обидел и унизил народ
"Желтые жилеты" считают, что Эмманюэль Макрон над ними издевается, пообещав повысить минимальную зарплату на 100 евро в месяц. Так прокомментировал в эфире программы "60 минут" глава редакционного совета газеты "Русская мысль" Виктор Лупан обещание президента Франции увеличить со следующего года минимальный размер оплаты труда.
"Я вижу реакцию "желтых жилетов", которые не только не удовлетворены, они считают, что Макрон над ними издевается. Это как крошки со стола владыки, царя или короля. И что бы он ни обещал, все время будет мало. Помните, как в фильме Эйзенштейна "Иван Грозный" Малюта Скуратов перебил всех бояр, а Грозный повернулся и сказал: "Мало!" И так мало будет теперь всегда. Потому что Макрон целый месяц молчал. Его даже назвали "Елисейским молчуном". И вдруг решил поговорить с людьми и говорил в течение 13 минут после месяца молчания, после тысячи арестованных людей, после избиения и погромов", — заявил журналист.
Виктор Лупан отметил, что президент Франции в своем обращении выглядел очень плохо, усталым. "Все это похоже на драматургию, которая однако не доходит до людей. Многие говорят, что это революционное движение. Но я считаю, что ближе всего это то, что говорил Достоевский: обиженные и униженные. Люди просто не знают, как дальше жить и не видят смысла. Сразу было понятно, что скажет Макрон. Пообещал повысить минимальную зарплату на 100 евро в месяц. Надо знать, что она во Франции сейчас чистыми 1150 евро в месяц. На такие деньги жить невозможно или можно жить, но очень плохо", — подчеркнул Лупан.
10 декабря президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении чрезвычайного экономического и социального положения в стране. Глава государства принял подобное решение на фоне протестов "желтых жилетов", выступавших изначально против повышения цен на бензин, а затем ставших выражать недовольство социальной ситуацией во Франции.
В обращении к нации Макрон рассказал о ряде мер, направленных на разрешение социального и экономического кризиса. Президент Франции пообещал повысить минимальный размер оплаты труда, представил меру по поддержке пенсионеров, получающих менее 2 тысяч евро, и попросил компании выплатить сотрудникам годовой бонус.
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