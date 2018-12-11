"Галс-Девелопмент", "Дон-строй Инвест" и "Фодд" вместе со "Сколково" будут искать стартапы
Компании "Галс-Девелопмент", "Дон-строй Инвест" и "Фодд" подписали соглашение о стратегическом партнерстве с Фондом "Сколково". Вместе они будут работать над поиском новых технологических решений в строительстве и улучшением качества возводимой недвижимости.
Это первый масштабный проект на российском строительном рынке по поиску, адаптации и внедрению современных технологий и инновационных разработок, который поможет вывести существующие стандарты отрасли на новый уровень. В планах трех лидеров девелоперского рынка России — запуск совместного акселератора технологических стартапов при участии Фонда "Сколково".
Корпоративная акселерационная программа "Технологии для эффективного строительства и повышения качества жизни" будет адресована независимым стартапам и разработчикам инновационных технологий. Цель программы — поиск технологических стартапов, готовых к пилотному внедрению. Благодаря участию в этой программе стартапы получат возможность усовершенствовать свои технологии и адаптировать их под задачи индустриальных партнеров.
Президент "Галс-Девелопмент" Сергей Калинин напомнил, что в этом году компания отмечает 25-летие на российском рынке недвижимости.
"Мы по праву гордимся своими проектами, которые формируют новый градостроительный облик Москвы", — подчеркнул он.
Сейчас компания сосредоточена на поиске инновационных разработок, которые позволят вывести качество строительства на новый уровень. "Галс-Девелопмент" видит свою миссию в том, чтобы стать лидирующей инновационной компанией, и нацелен на работу с динамично развивающимися технологическими проектами для повышения экономической эффективности строительства и улучшения качества жизни покупателей недвижимости.
Генеральный директор акционерного общества "Дон-Строй Инвест" Алена Дерябина отметила, что девелопмент — это одна из самых консервативных отраслей. При этом рынок остро нуждается в поиске инновационных технологий, который могли бы сделать процесс строительства, а также сам продукт более технологичным и качественным.
По словам Дерябиной, "Донстрой" всегда был лидером в этом направлении. Еще в 2016 году компания заключила соглашение об эксклюзивном доступе к инновационным разработкам более чем с 120 компаниями-лидерами мирового и российского рынка строительных материалов и инженерного оборудования.
"Это дало нам возможность не только первыми узнавать о разработках производителей, но и внедрять их в свои строящиеся и перспективные проекты", — сказала гендиректор АО "Дон-Строй Инвест".
Дерябина уверена в том, что акселерационная программа с коллегами по рынку в партнерстве с Фондом "Сколково" придаст компании мощный синергетический эффект и станет следующим шагом на пути к созданию инновационного продукта. По ее мнению, работа в этом направлении — это единственный шанс быть компанией, задающей тренды для развития всей отрасли.
Президент компании "Фодд" Олег Мороз указал, что компания хорошо известна на строительном рынке Москвы высоким качеством своей работы и особым вниманием к организации строительных площадок. Специалисты "Фодд" каждый день решают самые сложные задачи, связанные со строительством в условиях мегаполиса. Однако новые требования к девелоперским проектам, необходимость повышать привлекательность продукта для конечных пользователей, законодательные изменения бросают строителям новые вызовы.
"Совместная акселерационная программа с ведущими игроками девелоперского рынка "Дон-Строй Инвест" и "Галс-Девелопмент" придаст нашей деятельности новый импульс за счет привлечения новаторских строительных технологий и инновационных решений в управлении проектами. Благодаря этой совместной работе мы надеемся вывести строительный рынок Москвы на качественно новый уровень", — уверен Мороз.
В свою очередь вице-президент, исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий Фонда "Сколково" Олег Дубнов отметил, что это соглашение предоставит компаниям, готовым предложить инновационные разработки для данной отрасли, уникальный ресурс для развития.
По его словам, лучшие стартапы получат доступ к огромному рынку, их технологии будут доработаны при непосредственном участии первых лиц компаний-партнеров, ведущих отраслевых экспертов и специалистов "Сколкова". Поиск стартапов будет проходить по всей стране — в технопарках, университетах, на открытом рынке. Лучшие проекты выберут независимые профильные эксперты.
"С победителями отбора будет проведена трехмесячная акселерационная программа для доработки их технологий и обеспечения максимальной эффективности от их дальнейшего внедрения на реальных объектах", — рассказал Дубнов.
Старт акселерационной программы состоится на пресс-конференции, которая пройдет в МИА "Россия сегодня" 19 декабря.
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