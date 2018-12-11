Тренер сборной России по фехтованию Мамедов стал жертвой ограбления

В подмосковных Химках был ограблен дом главного тренера сборной России по фехтованию Ильгара Мамедова. Грабители воспользовались отсутствием членов семьи специалиста и украли золотые украшения, а также женские часы.

Мамедов сообщил, что ограбление произошло, когда он возвращался из Парижа, а жена с младшей дочкой находились в Курске на соревнованиях.

"Когда прочесали весь дом, то там никого не оказалось. Пропало то, что там было на трюмо у супруги, — это женские часы, золотые украшения", — цитирует тренера ТАСС.