Вдова Гайдая Нина Гребешкова попала в больницу с подозрением на инсульт

Актриса Нина Гребешкова – вдова режиссера Леонида Гайдая, которой 29 ноября исполнилось 88 лет, попала в больницу.

Как пишет StarHit, тревогу забили близкие – дочь, зять и внучка. Они подумали, что у "бабушки" инсульт.

Однако оказалось, что у нее травма ноги.

Ранее сообщалось, что в своей автобиографической книге Наталья Варлей написала о попытках домогательств к ней со стороны Гайдая во время съемок "Кавказской пленницы".

Вдова режиссера ответила, что ей неинтересно, было это или нет. "Пусть пишет", — отреагировала на откровения Варлей Нина Гребешкова.