У британского парламента задержан мужчина. Темнокожий мужчина в оливковой рубашке у ворот парламента что-то кричал. Полицейские бросились к нему и обезвредили при помощи электрошокера.

При этом происшествие не рассматривается как попытка теракта, сообщает РИА Новости. Задержанного на территории парламента постороннего проверяет Скотланд-Ярд.

Крупный теракт у британского парламента произошел 22 марта 2017 года. Переезжавшая Вестминстерский мост машина съехала на тротуар, где сбила четырех человек. У здания Вестминстера машину остановила полиция. 52-летний подданный Ее Величества Халид Масуд убил не вооруженного дежурного полицейского у ворот парламента ножом.

Террориста застрелил охранник одного из членов кабинета министров Великобритании.

Ситуация в Лондоне накалена 11 декабря 2018 года из-за отмены обсуждения Brexit. Одного из депутатов, который протестовал против пеерноса обсуждения, даже выгнали из Палаты общин. Между тем, премьер-министр Великобритания Тереза Мэй прибыла в Берлин на переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Выход Британии из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. Переходный период по выходу Королевства из состава ЕС продлится до конца 2020 года. На этом фоне британский фунт рухнул до уровня 20-месячного минимума.

Голосование по выходу Лондона из ЕС в британском парламенте перенесено на 21 января 2019 года. Перед голосованием перед парламентариями должна будет выступить британская премьер-министр.