Лыжник Крюков решил возобновить карьеру

Олимпийский чемпион 2010 года в лыжном спринте Никита Крюков принял решение продолжить профессиональную карьеру. Его первым турниром станет "Красногорская лыжня", которая является отборочным соревнованием на этапы Кубка мира.

"Я продолжаю карьеру, плавно начинаю набирать форму. Планирую свое участие в "Красногорской лыжне", а там как получится", – цитирует Крюкова ТАСС.

Напомним, что российский лыжник был временно отстранен от соревнований из-за подозрений в употреблении запрещенных средств. Позже Спортивный арбитражный суд в Лозанне оправдал Крюкова.

Соревнования "Красногорская лыжня" начнутся 25 декабря в подмосковном Красногорске.