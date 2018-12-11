Верховный суд - "Победе": ручная кладь не угрожает безопасности

Куртки, пальто, цветы и лекарства не опасны для авиалайнера. К такому выводу пришел Верховный суд России после разбора жалобы авиакомпания "Победа", сообщает агентство "Интерфакс".

Ранее отечественный лоукостер пытался доказать, что вещи, которые можно провозить в салоне самолета сверх разрешенных 5 килограммов ручной клади, могут быть опасны. В этот список входят верхняя одежда, дамские сумочки, букеты цветов, костюмы в чехлах, детское питание и лекарства. Все это можно проносить на борт в неограниченных количествах. Кроме того, с определенными оговорками в самолет можно взять костыли, люльки и коляски для младенцев, а также покупки из duty free.

Авиакомпания "Победа" настаивала, что раз ограничений на эти вещи нет, то пассажир может этим воспользоваться и пронести на борт сразу несколько сумок или, например, комплектов одежды. Однако суд посчитал эти опасения лоукостера беспочвенными.