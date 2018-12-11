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11 декабря 201816:40

Собянин: Москва снизит налоговую нагрузку на юридических лиц в 2019 году

Власти Москвы снижают налоговую нагрузку на юридических лиц в 2019 году. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в ходе панельной дискуссии "Государство и бизнес на пути к цифровым вершинам. Движение вместе?" в рамках финала национальной премии IT-решений для повышения эффективности "Цифровые вершины".

"Несколько лет назад налог на имущество юридических лиц две трети вообще не платили. Например, если вы зарегистрировались в заграничной юрисдикции, вы вообще не платите за недвижимость. Ваш сосед, который обладает недвижимостью, зарегистрировал ее здесь, показал ее реальную стоимость — платит. Это безумная система, она была отменена. Сегодня платят, исходя из кадастровой стоимости. Уровень платежей, наведение порядка в этой сфере позволяет нам принимать решения, которые мы раньше не могли принять. Например, с 1 января этого года ставка налога на имущество юридических лиц должна равняться 2%, в ближайшее время, исходя из анализа поступления налогов на имущество, примем решение разбивки этой динамики лет на пять. Это позволило именно поступление налогов, именно система, созданная налоговиками, и определение порядка в определении недвижимости", — сказал Сергей Собянин.

По словам мэра, собираемость налогов не увеличивает налоговое бремя, а уменьшает его.

"Высокая собираемость налогов сподвигнет государство к тому, чтобы не повышать налоги, плохая собираемость прямым образом влияет на постоянное повышение налогов. Если государство недобирает 20-40% налогов, оно вынуждено повышать налоги и нагружать добросовестных налогоплательщиков. Это ужасная система, которая ведет в никуда, она разрушает экономику, разрушает социальную справедливость, разрушает все", — подчеркнул Собянин.

Он подчеркнул, что правильно организовывать работу мегаполиса без применения цифровизации невозможно.

"Одна из главных побудительных причин цифровизации — огромные массивы данных. Как вы можете работать с 12-миллионным городом, с 800 тысячами юридических лиц, не имея информационных технологий? Это просто нереально", — заключил градоначальник.

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