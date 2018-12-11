В рубашке родилась: жительница Ростова вышла невредимой из серьезного ДТП

Дожидавшаяся возможности перейти дорогу жительница Ростова-на-Дону чудом не угодила под колеса двух автомобилей, столкнувшихся на ее глазах на перекрестке. Пример невероятного везения попал в объектив камеры наблюдения.

Сама авария произошла днем в минувшую субботу, 8 декабря, на углу Большой Садовой улицы и Братского переулка. Таксист при повороте налево не уступил дорогу двигавшейся на высокой скорости Audi, в результате оба автомобиля после столкновения отлетели в стороны, при этом женщина оказалась между ними, но не пострадала.

Травм удалось избежать и еще одной местной жительнице, которая в момент аварии поднималась в магазин, — Audi врезался в крыльцо у ее ног.

Водителей разбитых машин госпитализировали в бессознательном состоянии, больше в ДТП никто не пострадал.