Жена Глушакова подала заявление в полицию из-за угроз в свой адрес

Адвокат жены капитана московского "Спартака" Дениса Глушакова Сергей Жорин заявил, что его подопечная подала заявление в полицию в связи с угрозами в свой адрес. Также он сообщил, что у него имеется соответствующая запись с угрозами.

"Лица, которые ей угрожают, требуют, чтобы она отказалась от своих исковых требований в рамках раздела имущества и взыскания алиментов. Было подано заявление с соответствующими доказательствами этих угроз", — приводит слова адвоката Чемпионат.com.

Напомним, что Глушаковы прожили в браке почти 10 лет. 19 сентября 2018 года Дарья подала заявление о разводе, объяснив свой поступок изменами мужа. Супруги не смогли мирно разойтись и теперь обвиняют друг друга в различных грехах.