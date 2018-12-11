Прах Людмилы Алексеевой похоронят в США

Прах председателя Московской Хельсинской группы Людмилы Алексеевой будет отправлен на захоронение в США, В Соединенных Штатах похоронен ее муж, здесь же живут ее дети. Сама Людмила Алексеева прожила заграницей 16 лет. Отвезет прах в США ее сын Михаил, уточнила исполнительный директор МХГ Светлана Астраханцева.

Ранее планировалось, что прах Алексеевой после кремирования будет захоронен в семейной могиле на Троекуровском кладбище Москвы, напоминает ТАСС. На прощание с правозащитницей 11 декабря в Центральный дом журналиста на Суворовском бульваре пришел президент России Владимир Путин. Он положил к гробу правозащитницы букет красных роз. Путин 11 декабря также провел Совет по развитию гражданского общества и правам человека в Кремле. На заседании члены Совета почтили память Алексеевой вставанием. Кроме того, глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов напомнил о ряде предложений Людмилы Алексеевой по защите прав человека.

В частности, он отметил, что назрела необходимость реформы закона о митингах без надуманных отказов и казачьих нагаек, а кроме того Федотов предложил сделать День Конституции нерабочим днем для повышения статуса праздника и провести амнистию к 25-летию российской Конституции.