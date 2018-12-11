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11 декабря 201817:50
Первая группа застрявших на Хайнане туристов вернулась в Казань
Российские туристы, застрявшие в китайской провинции Хайнань, начинают возвращаться на родину. Первый самолет с ними приземлился в аэропорту Казани, сообщает агентство "Интерфакс".
Напомним, туроператор "Жемчужная река" задолжал авиакомпании "ИрАэро" свыше двух миллионов долларов за рейсы в КНР. После чего перевозчик объявил, что прекращает полеты. Однако позднее стало известно, что иркутская компания все-таки заберет туристов из Китая. Соответствующее объявление размещено на официальном сайте "ИрАэро". Правда, счет перевозчик все равно выставит "Жемчужному пути".
Всего потребуется шесть рейсов, чтобы вывезти всех туристов из Хайнаня. Их около полутора тысяч человек.
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