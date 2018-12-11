Сложный выход: космонавты вошли в скафандры

Космонавты Сергей Прокопьев и Олег Кононеко вошли в скафандры и готовятся к работе в открытом космосе. Об этом в своем микроблоге Twitter написал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Космонавты вошли в скафандры. Экипаж и ЦУП готовятся к началу работы — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 11 декабря 2018 г.

Во время выхода за пределы МКС россияне должны провести сложную, уникальную операцию на космическом корабле "Союз". Дело в том, что добраться до него по обшивке станции нельзя: нет ни специальных перил, ни креплений. Поэтому Кононенко зацепится за специальный манипулятор, а Прокопьев переправит его к кораблю.

Далее космонавт должен разрезать теплоизоляцию и противометеоритную защиту "Союза" и взять пробы в том месте, где было обнаружено отверстие.

Напомним, 30 августа на Международной космической станции была зафиксирована утечка воздуха. Космонавты нашли круглую дыру в корпусе космического корабля "Союз", который пристыкован к МКС. По предварительной версии, отверстие – следствие злого умысла, а не производственного брака.