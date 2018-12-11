11 декабря 201818:21
Сбербанк может перестать быть банком
Российский "Сбербанк" может потерять слово "банк" в названии. Он превращается в технологическую компанию, или даже в полноценную экосистему. Поэтому старое имя уже не подходит, заявил глава финансовой организации Герман Греф. Хотя о смене бренда речи все-таки пока не идет, так как это противоречит российскому законодательству, пишет агентство РИА Новости.
"Сбербанк" – крупнейший российский банк. Число его отделений превышает 14 тысяч. А стоимость компании оценивается почти в 700 миллиардов рублей.
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