Футболисты "Локомотива" разгромили "Шальке" и вышли в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

В Бохуме завершилась встреча заключительного тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА между "Шальке-04" и московским "Локомотивом". Красно-зеленые в гостях разгромили соперника со счетом 4:1 и вышли в плей-офф турнира.

У победителей мячи забили Алексей Миронов, Николай Поярков, Владислав Карапузов и Тимур Сулейманов. У "Шальке" единственный гол оказался на счету Мюнира Мерджана.

"Локомотив", набрав 10 очков, занял в группе D второе место и вышел в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.