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11 декабря 201819:07

Путин попросит Чайку разобраться с арестом Пономарева

Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что попросит генерального прокурора Юрия Чайку проверить законность решения суда об аресте 77-летнего правозащитника Льва Пономарева.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства сообщил в ходе встречи с представителями Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.

Путин подчеркнул, что ему трудно в разговоре ставить под сомнение справедливость судебного решения, поскольку в деле Пономарева идет речь о призыве к несанкционированным митингам.

Президент подчеркнул, что в России никто не хочет событий, происходящих во Франции, где в ходе протестов "разбирают брусчатку, жгут там все подряд, и страна потом погружается в чрезвычайное положение".

5 декабря 2018 года Тверской суд Москвы признал Пономарева виновным в размещении в Facebook призыва к организации акции "За наших и ваших детей" в поддержку фигурантов уголовных дел "Нового величия" и группы "Сеть", прошедшей 28 октября на Лубянской площади в столице и приговорил его к 25 суткам административного ареста.

8 декабря Московский городской суд рассмотрел апелляцию адвоката Пономарева Генри Резника о том, что его подзащитный не высказывал каких-либо идей и не обсуждал никакие политические платформы, а следовательно, не совершал правонарушения и не нашел оснований для пересмотра приговора.Тем не менее, срок ареста был сокращен до 16 суток

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