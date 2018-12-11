Тема:
Розыгрыши пранкеров 12 минут назад
На работу в Винницу: пранкеры разыграли губернатора Калифорнии
Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, позвонили губернатору Калифорнии Джерри Брауну. Но, как обычно, не от себя, а от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и украинского посла в Вашингтоне Валерия Чалого.
После обсуждения пожаров в Калифорнии Вован и Лексус перешли к теме российского вмешательства в промежуточные выборы в штате. Джерри Брауну известно. Что в выборы могут вмешиваться ка одиночки, так и целые страны. Но в тех доказательства, которые он видел, признался Браун, какое-либо влияние России очень-очень мизерное и незначительное.
"Гройсман" в ответ на это удивился, отметив, что украинские СМИ только и пишут об этом вмешательстве, а также о том, что Трамп чуть ли не агент Путина и его лучший друг.
На что губернатор Калифорнии Джерри Браун с видом знатока заметил, что СМИ владеют различные корпорации и здесь нет какой-то особой линии. Вместе с тем он не стал преуменьшать важность личной встречи президентов США и России. Это, считает Джерри Брайн, гарантия от опасных ошибок для стран с большими ядерными арсеналами.
В этот момент к розыгрышу подключился псевдо-посол Украины в США.
"Валерий Чалый" поведал о желании президента Украины Петра Порошенко приехать в Калифорнию. "Чалый" попросил посодействовать Порошенко во встречах с главами Apple Тимом Куков и Facebook Марком Цукербергом. Якобы достигнуты договоренности о том, что Порошенко посетит штаб-квартиру Apple, где ему проведут экскурсию по зданию и подарят самый дешевый телефон, но это вся "культурная" программа.
"С людьми из сферы hi-tech бывает тяжело встретиться. Иногда и мне. Не расстраивайтесь", — приободрил пранкеров калифорнийский губернатор.
Пранкеры тут же напомнили о предстоящих в марте на Украине президентских выборах. Якобы Петр Порошенко хотел бы посетить Голливуд и встретиться со знаменитостями. Это сыграет на рост его популярности на родине. И еще одна просьба – установка звезды с именем Порошенко на Голливудской аллее славы.
"Я не знаю. Это в ведении организации, которая вне моего контроля. Но мы можем это выяснить, — заверил губернатор-демократ Джерри Браун. — Но там кинозвезды..."
На что тут же получил ответ, что Петр Порошенко – тоже кинозвезда. Он, например, снимался в таких украинских фильмах как "Каникулы на Мальдивах" и "Петро Панамский". Это был явный отсыл к скандальному отпуску некого инкогнито Петро П. на Мальдивских островах. После чего пранкеры перешли к главному: обсуждению "предложения" Порошенко губернатору Калифорнии возглавить Винницкую область, откуда, якобы, родом сам Порошенко.
Джерри Браун был польщен, тем более, что его взяли на слабо: управлять Калифорнией может даже Шварценеггер, а Винница куда круче. Губернатор Калифорнии, который в январе 2019 года уходит в отставку, пообещал более детально обсудить это предложение с самим Порошенко.
После того, как пранкеры затронули щекотливую тему того, что украинский генконсул Сергей Алешин был выгнан из гей-клуба в Лос-Анджелесе, калифорнийский губернатор согласился обсудить и это.
"Это тоже будет в списке вопросов. Визит президента, я чувствую, будет долгим. Я не понимаю, потому что впервые об этом слышу. Изучим вопросы", — пообещал он в надежде продолжить начатый еще в Киеве диалог с Порошенко.
Алексей Столяров признался, что звонок губернатору Калифорнии – это только начало, первая серия большого тура по Соединенным Штатам. По его словам, беспокоиться украинскому послу не нужно, ведь за него его работу делают пранкеры Вован и Лексус и этом не просят за нее никаких денег!
"Мы будем устанавливать дипломатические отношения между посольством Украины, которое требует сейчас активной помощи от Америки и руководством Штатов", — заверил Лексус.
Ранее пранкеры общались с главой Минобороны Украины Степаном Полтораком от имени президента Украины Петра Порошенко, а также поговорили с тогдашним главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном от имени премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Ранее по теме
-
Губернатору Калифорнии предложили возглавить Винницкую область6 часов назад
-
Убийство Захарченко: пранкер позвонил Полтораку от имени Порошенко3 месяца назад
-
Пранкеры от имени премьера Армении пригласили главу ЕК Юнкера на шашлык4 месяца назад
-
Вован рассказал об ЛГБТ-розыгрыше Хармс5 месяцев назад
-
Администрация Порошенко о равенстве полов: Хармс разыграли5 месяцев назад
-
Порошенко готовит "нетрадиционный" законопроект5 месяцев назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Людмилу Алексееву похоронят в США
- МРОТ сравнялся с прожиточным минимумом
- Греф хочет переименовать Сбербанк
- Американский телеканал утверждает, что Бутина согласилась признать вину
- Волонтеры "Норникеля" сыграли в благотворительном спектакле
- Застрявшие на Хайнане москвичи остались без гостиницы и еды
Самое читаемое
-
Хоккеист-ветеран скончался прямо во время игры
- Перед смертью дочь миллионера оставила в Сети зловещую надпись
- Иван Стебунов признался, что изменил актрисе Марине Александровой
- Туристы занялись сексом на пирамиде Хеопса. Видео
- Женщина 15 лет отравляла сама себя по незнанию, пока не оглохла
Вести.Экономика
-
Биржевой обвал: худший декабрь на Уолл-стрит за 70 лет
- 10 самых популярных туристических направлений
- "Галс-Девелопмент", "Дон-строй Инвест" и "Фодд" вместе со "Сколково" будут искать стартапы
- Борьба за выход финдиректора Huawei под залог продолжится 11 декабря
- Уходя - уходи: ЕС отказывается идти навстречу Лондону и пересматривать сделку по Brexit
- Макрон объявил о введении чрезвычайного положения в экономике и социальной сфере Франции
Вести.Hi-tech
-
"Яндекс" назвал главное, что интересовало россиян в 2018-м
- Обзор Nokia 5.1 Plus: плюс за "безрамочность"
- Россиянам упростят жизнь, создав "цифровые профили"
- Microsoft построит свой браузер на технологиях Chrome
- Обзор iPad Pro: колосс на iOS
Авто.Вести.Ru
-
Угроза для гольф-класса: Skoda представила новый хэтчбек Scala
- Kia назвала российские комплектации универсала Ceed SW
- В Renault назвали цены на Logan и Sandero с вариатором
- Представлена новая версия Porsche Macan: известны цены в России
- Тарифы на парковку в Москве вырастут почти вдвое
Недвижимость
-
Известная писательница сломала руку, пробираясь в замурованную квартиру
- Риелторы советуют сносить дома, а не пытаться их продать
- У пенсионера вынесли всё, спасая его от мусора
- Суд рассказал, когда единственное жилье могут изъять за долги
- Девушка получила квартиру за три банки сметаны
- Узника концлагерей переселят из вокзальной кладовки в квартиру
Вести.Медицина
-
Кофе не только бодрит, но и защищает от деградации мозга
- Как в общепите подцепить стафилококк: рассказываем
- Ученые назвали пять типов "нехорошо" пьющих
- Самые полезные углеводы: 7 продуктов, которые обязательно должны быть в рационе
- 5 вещей, которые происходят с телом, когда вы пропускаете обед
Вести.Стиль
-
Уже не в моде: 5 главных антитрендов зимы 2019
- Пуховик-одеяло: 10 самых модных моделей этого сезона
- Как ухаживать за кожей рук зимой
- Как бороться с черными точками на лице
- Готовим новогодние подарки заранее
Вести в 20.00
-
Отпуск невезения: россияне застряли на острове Хайнань
- Священники запустили флешмоб против Порошенко
- Жильцы московского дома ополчились на онкобольных
Вести-Москва
-
Коллапс в метро: в одном из сбоев обвинили самих пассажиров
- Крупный пожар в Щелкове: пострадали 3 человека
- Застрявшие на Хайнане москвичи остались без гостиницы и еды
- В Подмосковье 100-летний барак никак не могут признать аварийным
- Мошенники наснимали 10 миллионов с карточек московских пенсионеров
- Сказочное преображение: Москва готовится к "Путешествию в Рождество"
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
Наука
-
Продолжительность жизни обезьян с пересаженным сердцем свиньи увеличилась втрое
- Оксфордский учёный объединил тёмную материю с тёмной энергией
- В Израиле нашли кольцо Понтия Пилата?
- Блокировка всего одного гена поможет похудеть без диет и физических нагрузок
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Гоген Солнцев бросил 63-летнюю жену после пластики
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Актриса 17 лет скрывала, что ее дочь от Кончаловского
Телеканал "Культура"
-
Вселенная Marvel. Ушел из жизни Стэн Ли
- "Облепиховое лето" - первая игровая лента о судьбе Александра Вампилова
- Эннио Морриконе исполнилось 90
- Александра Пахмутова отмечает день рождения
Москва 24
-
Московские врачи спасают больных анорексией 14-летних близняшек
- Пропавший после застолья футболист "Локомотива" найден мертвым
- СК проверяет информацию о сайте с детскими секс-услугами
- Следователи выясняют причину смерти постояльца в элитной гостинице в центре Москвы
- В Южном Бутове догхантеры травят собак