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Розыгрыши пранкеров 12 минут назад

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11 декабря 201819:05

На работу в Винницу: пранкеры разыграли губернатора Калифорнии

Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, позвонили губернатору Калифорнии Джерри Брауну. Но, как обычно, не от себя, а от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и украинского посла в Вашингтоне Валерия Чалого.

После обсуждения пожаров в Калифорнии Вован и Лексус перешли к теме российского вмешательства в промежуточные выборы в штате. Джерри Брауну известно. Что в выборы могут вмешиваться ка одиночки, так и целые страны. Но в тех доказательства, которые он видел, признался Браун, какое-либо влияние России очень-очень мизерное и незначительное.

"Гройсман" в ответ на это удивился, отметив, что украинские СМИ только и пишут об этом вмешательстве, а также о том, что Трамп чуть ли не агент Путина и его лучший друг.

На что губернатор Калифорнии Джерри Браун с видом знатока заметил, что СМИ владеют различные корпорации и здесь нет какой-то особой линии. Вместе с тем он не стал преуменьшать важность личной встречи президентов США и России. Это, считает Джерри Брайн, гарантия от опасных ошибок для стран с большими ядерными арсеналами.

В этот момент к розыгрышу подключился псевдо-посол Украины в США.

"Валерий Чалый" поведал о желании президента Украины Петра Порошенко приехать в Калифорнию. "Чалый" попросил посодействовать Порошенко во встречах с главами Apple Тимом Куков и Facebook Марком Цукербергом. Якобы достигнуты договоренности о том, что Порошенко посетит штаб-квартиру Apple, где ему проведут экскурсию по зданию и подарят самый дешевый телефон, но это вся "культурная" программа.

"С людьми из сферы hi-tech бывает тяжело встретиться. Иногда и мне. Не расстраивайтесь", — приободрил пранкеров калифорнийский губернатор.

Пранкеры тут же напомнили о предстоящих в марте на Украине президентских выборах. Якобы Петр Порошенко хотел бы посетить Голливуд и встретиться со знаменитостями. Это сыграет на рост его популярности на родине. И еще одна просьба – установка звезды с именем Порошенко на Голливудской аллее славы.

"Я не знаю. Это в ведении организации, которая вне моего контроля. Но мы можем это выяснить, — заверил губернатор-демократ Джерри Браун. — Но там кинозвезды..."

На что тут же получил ответ, что Петр Порошенко – тоже кинозвезда. Он, например, снимался в таких украинских фильмах как "Каникулы на Мальдивах" и "Петро Панамский". Это был явный отсыл к скандальному отпуску некого инкогнито Петро П. на Мальдивских островах. После чего пранкеры перешли к главному: обсуждению "предложения" Порошенко губернатору Калифорнии возглавить Винницкую область, откуда, якобы, родом сам Порошенко.

Джерри Браун был польщен, тем более, что его взяли на слабо: управлять Калифорнией может даже Шварценеггер, а Винница куда круче. Губернатор Калифорнии, который в январе 2019 года уходит в отставку, пообещал более детально обсудить это предложение с самим Порошенко.

После того, как пранкеры затронули щекотливую тему того, что украинский генконсул Сергей Алешин был выгнан из гей-клуба в Лос-Анджелесе, калифорнийский губернатор согласился обсудить и это.

"Это тоже будет в списке вопросов. Визит президента, я чувствую, будет долгим. Я не понимаю, потому что впервые об этом слышу. Изучим вопросы", — пообещал он в надежде продолжить начатый еще в Киеве диалог с Порошенко.

Алексей Столяров признался, что звонок губернатору Калифорнии – это только начало, первая серия большого тура по Соединенным Штатам. По его словам, беспокоиться украинскому послу не нужно, ведь за него его работу делают пранкеры Вован и Лексус и этом не просят за нее никаких денег!

"Мы будем устанавливать дипломатические отношения между посольством Украины, которое требует сейчас активной помощи от Америки и руководством Штатов", — заверил Лексус.

Ранее пранкеры общались с главой Минобороны Украины Степаном Полтораком от имени президента Украины Петра Порошенко, а также поговорили с тогдашним главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном от имени премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

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