Новости Экономика

Все видео этой рубрики
11 декабря 201821:51 Александр Руденко

В России заработало крупнейшее производство по выпуску сжиженного газа

Одно из крупнейших за последние десятилетия производств, построенных в России с нуля, сегодня заработало на полную мощность. Речь о проекте "Ямал СПГ". Его возвели за четыре года в арктической пустыне. И это не только завод по сжижению газа. Это ещё и огромный порт, и целый флот ледоколов, который строится на отечественных верфях, и новый город, выросший вокруг предприятия, и как итог — увеличение доли России на мировом рынке СПГ в два с половиной раза.

Заводской факел Сабетты видно за десятки километров. Особенно в условиях полярной ночи. Вероятные запасы месторождения — около триллиона кубометров газа.

"Ямал СПГ" выходит на проектную мощность. Добыча — 16 миллионов тонн в год. Третью линию построили с опережением сроков.

"Уже полвека наша страна сотрудничает с европейскими соседями в газовой сфере. Теперь активно выходит и на рынки Азии. "Ямал СПГ", конечно, хороший пример эффективного многостороннего сотрудничества в этой сфере. Проект очень большой и дорогой. И, конечно, это знаковое предприятие", — подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев.

Проект по добыче газа на Ямале — интернациональный. Строят завод совместно наш "Новотек", французский Total и китайские нефтяники. В Поднебесной российский сжиженный газ теперь занимает половину местного рынка.

"Россия на сегодняшний день для Китая стратегический партнер в этой сфере? — Абсолютно. Кроме реализации данного проекта "Ямал-СПГ", наша компания будет активно участвовать в российских инвестиционных проектах", — отметил Цинь Вейчжун, вице-президент Китайской национальной нефтегазовой корпорации.

"Россия — один из главных игроков на рынке энергетики. Для Total это очень важный партнерский проект", — подчеркнул Патрик Пуянне, генеральный директор компании Total.

Впрочем, ямальский газ для самой России гораздо больший драйвер, чем для Китая или Франции. Это и развитие отечественной экономики и транспортного сообщения. Северного морского пути.

 

Отсюда с полуострова Ямал поставки сжиженного газа идут в первую очередь на азиатско-тихоокеанский рынок. Круглый год. Сквозь Северный Ледовитый океан. Один из основных портов доставки — китайский Цзянсу Жудун. Топливо, хоть и в меньших объемах, доставляют и в страны ЕС. Транзитом через Скандинавию. Точки прибытия — французский Дюнкерк и голландский Роттердам.

Основные транспортеры — гигантские танкеры. Вот один из них, Christophe de Margerie, пришвартован у порта Саббеты. Сейчас идёт погрузка топлива. А уже через пару дней танкер отправится в норвежский Хоннингсвог с 160-тысячами кубометров газа.

Ямальское месторождение способно вывести Россию в число мировых лидеров по производству СПГ.

"Для нас это, конечно же, диверсификация наших экспортных маршрутов, диверсификация энергетической политики, создание новых рабочих мест на наших северных территориях, арктических регионах", — рассказал Александр Новак, министр энергетики РФ.

Развитием Арктики заниматься теперь будет специальная госкомиссия, возглавит которую вице-премьер Юрий Трутнев.

Сейчас

21:51

Бутина признала вину, и через полгода может попасть в Россию

18:02

Греф хочет переименовать Сбербанк

17:20

Прах Людмилы Алексеевой похоронят в США

16:24

В Нерюнгри пассажирский самолет затормозил, так и не взлетев

16:19

МРОТ сравнялся с прожиточным минимумом

16:05

Верховный суд - "Победе": ручная кладь не угрожает безопасности

13:42

Москва готова обнародовать переписку о ситуации со взломом серверов Демпартии США

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Выход к "Союзу": российские космонавты покинули МКС ради дыры в обшивке

Выход к "Союзу": российские космонавты покинули МКС ради дыры в обшивке

1 час назад
Добрая, честная и непреклонная. В Москве простились с Людмилой Алексеевой

Добрая, честная и непреклонная. В Москве простились с Людмилой Алексеевой

1 час назад
Чего хотят "желтые жилеты" и сколько это стоит

Чего хотят "желтые жилеты" и сколько это стоит

1 час назад
С украинскими моряками все в порядке, ответила Россия на запрос ЕСПЧ

С украинскими моряками все в порядке, ответила Россия на запрос ЕСПЧ

3 часа назад
На работу в Винницу: пранкеры разыграли губернатора Калифорнии

На работу в Винницу: пранкеры разыграли губернатора Калифорнии

3 часа назад
"Александр Солженицын. Раскаяние". Смотрите на канале "Россия 1"

"Александр Солженицын. Раскаяние". Смотрите на канале "Россия 1"

1 час назад
10 самых популярных туристических направлений

10 самых популярных туристических направлений

12 часов назад
Нужна помощь: Зарину Ахметянову спасет операция на сердце

Нужна помощь: Зарину Ахметянову спасет операция на сердце

10.12.2018 08:30
С отшельницей Агафьей Лыковой будет жить на заимке щенок губернатора

С отшельницей Агафьей Лыковой будет жить на заимке щенок губернатора

6 часов назад
"Покойник" из Электростали вернулся через 14 лет и потребовал вернуть квартиру

"Покойник" из Электростали вернулся через 14 лет и потребовал вернуть квартиру

4 часа назад
"Елисейский молчун" Макрон обидел и унизил народ

"Елисейский молчун" Макрон обидел и унизил народ

7 часов назад
Убить за квартиру. Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

Убить за квартиру. Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

10 часов назад
"Волшебная мельница Сампо": магии будет много

"Волшебная мельница Сампо": магии будет много

10.12.2018 12:22
Два российских стратега напугали Запад: "Белые лебеди" долетели до Каракаса

Два российских стратега напугали Запад: "Белые лебеди" долетели до Каракаса

1 час назад
Путин: Солженицын никому не позволял пренебрежительно говорить о России

Путин: Солженицын никому не позволял пренебрежительно говорить о России

1 час назад
Сбербанк может перестать быть банком

Сбербанк может перестать быть банком

3 часа назад
Мэй опоздала к Меркель - заклинило дверь

Мэй опоздала к Меркель - заклинило дверь

3 часа назад
Застрявшие на Хайнане москвичи остались без гостиницы и еды

Застрявшие на Хайнане москвичи остались без гостиницы и еды

4 часа назад
5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника

5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника

4 часа назад
LG представит на CES домашнюю "пивоварку"

LG представит на CES домашнюю "пивоварку"

4 часа назад
Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года

Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года

4 часа назад
В Смоленске сняли на видео странную воду с пеной, идущую из крана

В Смоленске сняли на видео странную воду с пеной, идущую из крана

4 часа назад
Facebook научилась предсказывать перемещения пользователей

Facebook научилась предсказывать перемещения пользователей

4 часа назад
Жена Глушакова подала заявление в полицию из-за угроз в свой адрес

Жена Глушакова подала заявление в полицию из-за угроз в свой адрес

5 часов назад
Женщина-скульптор 15 лет травилась собственными монументами

Женщина-скульптор 15 лет травилась собственными монументами

5 часов назад
В Нерюнгри пассажирский самолет затормозил, так и не взлетев

В Нерюнгри пассажирский самолет затормозил, так и не взлетев

5 часов назад
МРОТ сравнялся с прожиточным минимумом

МРОТ сравнялся с прожиточным минимумом

5 часов назад
Верховный суд - "Победе": ручная кладь не угрожает безопасности

Верховный суд - "Победе": ручная кладь не угрожает безопасности

5 часов назад
Водителей готовят хуже, но аварий стало меньше

Водителей готовят хуже, но аварий стало меньше

5 часов назад
Полиция задержала у Вестминстера неизвестного мужчину

Полиция задержала у Вестминстера неизвестного мужчину

6 часов назад
Вдова Гайдая Нина Гребешкова попала в больницу с подозрением на инсульт

Вдова Гайдая Нина Гребешкова попала в больницу с подозрением на инсульт

6 часов назад
Тренер сборной России по фехтованию Мамедов стал жертвой ограбления

Тренер сборной России по фехтованию Мамедов стал жертвой ограбления

6 часов назад
16 петербургских школьников плохо себя почувствовали во время занятий в бассейне

16 петербургских школьников плохо себя почувствовали во время занятий в бассейне

7 часов назад
Российский телеведущий залечивает раны после "схватки" с эскалатором в Мюнхене

Российский телеведущий залечивает раны после "схватки" с эскалатором в Мюнхене

7 часов назад
На российско-финской границе 20 декабря встретятся Дед Мороз и Йоулупукки

На российско-финской границе 20 декабря встретятся Дед Мороз и Йоулупукки

7 часов назад
Лучшая подруга Инны Гинкевич увела Дмитрия Исаева, скопировав ее образ

Лучшая подруга Инны Гинкевич увела Дмитрия Исаева, скопировав ее образ

7 часов назад
На вторичном рынке России назревает "война иномарок"

На вторичном рынке России назревает "война иномарок"

8 часов назад
Сказочное преображение: Москва готовится к "Путешествию в Рождество"

Сказочное преображение: Москва готовится к "Путешествию в Рождество"

8 часов назад
В Ford изобрели подогрев для ремней безопасности

В Ford изобрели подогрев для ремней безопасности

9 часов назад
Путин мог иметь удостоверение немецкой госбезопасности

Путин мог иметь удостоверение немецкой госбезопасности

9 часов назад
Новый год в Москве: сколько стоит снять квартиру на праздники

Новый год в Москве: сколько стоит снять квартиру на праздники

9 часов назад
В московском районе Марьино на экране в подъезде вместо рекламы 6 часов крутили порно

В московском районе Марьино на экране в подъезде вместо рекламы 6 часов крутили порно

10 часов назад
Махачкалинские водители поймали выпавшую с пятого этажа девочку

Махачкалинские водители поймали выпавшую с пятого этажа девочку

10 часов назад
Золотов потребовал с Навального миллион и опровержение

Золотов потребовал с Навального миллион и опровержение

10 часов назад
Китай запрещает игры по приказу Компартии

Китай запрещает игры по приказу Компартии

10 часов назад
Людям могут начать пересаживать сердца свиней

Людям могут начать пересаживать сердца свиней

10 часов назад
Голосовые сообщения добрались до Instagram

Голосовые сообщения добрались до Instagram

11 часов назад
Поклонники фэн-шуя и владельцы крокодилов: кому россияне хотят сдавать квартиры

Поклонники фэн-шуя и владельцы крокодилов: кому россияне хотят сдавать квартиры

12 часов назад
1,5 миллиарда прослушиваний: "Богемская рапсодия" стала самой популярной песней XX века

1,5 миллиарда прослушиваний: "Богемская рапсодия" стала самой популярной песней XX века

12 часов назад
Закулисье - в прямом эфире

Закулисье - в прямом эфире

13 часов назад
Фолк-рок-шоу: Оркестр волынщиков Москвы выступит в Доме музыки с симфоническим оркестром

Фолк-рок-шоу: Оркестр волынщиков Москвы выступит в Доме музыки с симфоническим оркестром

10.12.2018 09:00