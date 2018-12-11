Добрая, честная и непреклонная. В Москве простились с Людмилой Алексеевой

В Москве простились с Людмилой Алексеевой. Всю свою жизнь она посвятила борьбе за справедливость, отстаивала права человека, несмотря ни на политические обстоятельства, ни на жизненные ситуации.

Защиту униженных и оскорбленных она сделала своей профессией, когда даже термина "правозащитная деятельность" в стране не было. Среди тех, кто пришел сегодня попрощаться с Людмилой Алексеевой, люди разных рангов и политических пристрастий. Она помогала всем без исключения. И делала это совершенно искренне.

"Она делал это душой, она умела это делать, умела договариваться с людьми. Она пользовалась своим умом, женским обаянием и женской хитростью", — вспоминает член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе.

Отличница истфака МГУ, член КПСС, она резко изменила свою жизнь, включившись в производство самиздата: литературы, запрещенной к публикации в СССР. Сама перепечатывала книги на машинке. Потом эмиграция под угрозой ареста и возвращение уже в 1993 году. Людмила Алексеева стояла у истоков создания всех правозащитных институтов в современной России.

"Доброту, доброжелательность с одной стороны, честность и непреклонность — с другой. Вот эти два качества, соединенные вместе, в значительной степени породили ее облик, который останется навсегда", — говорит член совета федерации РФ Владимир Лукин.

Людмила Алексеева входила в президентский совет по правам человека, в заседаниях которого в последнее время из-за болезни принимала участие по видеосвязи, из собственной квартиры.

"Она показывала всей своей правозащитной деятельностью и борьбой за маленького человека, от которого отвернулись все, что если ты внутри уверен, что он пострадал невинно, то нужно идти до конца", — рассказывает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Она никогда не боялась выражать свое мнение, в том числе и в самых высоких кабинетах. И власти это ценили. На церемонию прощания сегодня приехал российский президент. С букетом красных роз.

Они были хорошо знакомы. Владимир Путин поздравлял ее с 90-летием, в подарок — гравюра с изображением Евпатории. Там Людмила Алексеева родилась.

В Москве сегодня прошла гражданская панихида, а похоронена Людмила Алексеева, гражданка США, будет на церковном кладбище в Вашингтоне, там, в семейной усыпальнице, уже покоятся ее мать, муж и старший сын.