"Динамо" обыграло "Северсталь" в матче КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. Московское "Динамо" на своем льду одержало победу над череповецкой "Северсталью" со счетом 3:1.

В составе победителей шайбы забросили Евгений Мозер (21-я минута), Патрик Закриссон (33-я) и Вадим Шипачев (60-я). У гостей отличился Евгений Бодров (39-я).

"Динамо" с 39 очками делит с "Сочи" шестое место в Западной конференции. "Северсталь" с 24 баллами идет 10-й.

В другом матче игрового дня уфимский "Салават Юлаев" добился гостевой победы над финским "Йокеритом" – 3:2.