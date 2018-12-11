Стрельба в центре Страсбурга: один человек погиб, трое ранены

Французская полиция стянута в центр Страсбурга. Здесь в центре города неизвестный открыл стрельбу из автоматического оружия. Поиск стрелявшего ведется. Известно, что один человек погиб, а еще трое ранены.

При этом подробностей инцидента местные власти в Twitter не раскрывают, сообщает "Интерфакс". Власти города на востоке Франции призывают людей соблюдать спокойствие и не распространять слухи.

В центре столицы Эльзаса в декабре обычно работает рождественский рынок, где жители города и туристы выбирают подарки для родных и близких. Меры безопасности в городе усилены. Стрельба на рождественской ярмарке случилась спонтанно. Есть данные, что пострадавших может быть больше.

По предварительным данным, стрельбу устроил не один, а несколько человек. Меры безопасности планируется усилить не только в Страсбурге, но и в других европейских городах.