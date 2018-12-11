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11 декабря 201823:05

Колонка Андрея Медведева: у Чубайса идеология колонизатора

Сайт Вести.Ru продолжает совместный проект с главным редактором "Радио России" Андреем Медведевым. Журналист в своем блоге пишет о сложных, но актуальных и животрепещущих темах.

В этот раз он комментирует намерение сценаристки и режиссера Авдотьи Смирнова создать сериал о России 1990-х годов, чтобы развеять стереотипы об этом периоде, который, по ее словам, в обществе связывают с бандитизмом и разрушением экономики.

Чуть ранее ее супруг, руководитель "Роснано" Анатолий Чубайс, который в 90-е занимал ключевые государственные посты, заявил, что российский бизнес достоин благодарности за то, что он сделал для развития страны.

"Все же недаром они стали семьей. Жена Чубайса, режиссер и сценарист Авдотья Смирнова рассказала, что хочет снять киносериал о России 1990-х годов, чтобы развеять существующие, по ее мнению, стереотипы об этом периоде.

"У нас принято шельмовать то время: "Лихие 1990-е, которые все разрушили". Но вообще-то и поныне работают предприятия, построенные в 1990-е годы. Их же кто-то построил: новые электростанции построил, и Челябинский трубопрокатный завод с цехом "Высота 239" кто-то строил, и строил именно тогда".

Я вот порой думаю, в какой стране они все живут? Понимают ли они, насколько далеки от людей и реальности, понимают ли, что их сознание находится на уровне подростков?

Для справки. Челябинский трубопрокатный завод появился в 1942 году, по распоряжению Государственного комитета обороны. Точнее завод эвакуировали на Урал из Мариуполя. Фактически в поле за несколько месяцев завод возвели с нуля. А цех "Высота 239" запустили в 2010 году, начали строить в 2008 году, потому что компанию включили в реестр стратегических предприятий. Инвестиции шли под госгарантии. Аууу? Где тут олигархи и невидимая рука рынка? Только государство, Путин и бюджет.

И вот что интересно, Чубайс недавно посетовал, что глупый народ не благодарит олигархов за 90-е, а тут и супруга его туда же. Не стану, впрочем, вспоминать те лихие годы, и рассказывать в каком аду страна жила. Как люди умирали от голода, как заводы закрывали, как по 30 тысяч в год умирало от героина.

Это и без меня Анатолию Борисовичу припомнят. Но вообще странно слышать рассуждения о бизнесе от человека, который всю жизнь занимался только и исключительно дербаном государственного имущества. Ни одного удачного бизнес-проекта. Ничем и никогда не руководил. Даже палаткой с шаурмой. А просто делил, пилил, приватизировал. Где тут бизнес?

Я все пытался вспомнить, что мне напоминает эта риторика Чубайса, что население: "не удосужилось даже сказать спасибо бизнесу один раз за то, что бизнес делал в стране".

И вот я понял — схожим образом рассуждали англичане в Индии. Дескать, индусы должны быть нам благодарны, что мы их колонизировали и просвещаем. И в Китае англичане рассуждали также, когда сажали страну на опиум. Американцы, впрочем, мало чем отличались. Manifest destiny. Предопределенная судьба. Право на оккупацию. После захвата Филиппин сенатор Альберт Беверидж заявил, что "Бог сделал нас господами и организаторами мира, чтобы учредить порядок там, где царил хаос".

Идеология Анатолия Борисовича это идеология колонизатора, который уверен, что у него есть право грабить, и что населения должно его благодарить, ибо за это он дал жвачку и джинсы.

Характерно, что те олигархи, которых Чубайс защищает, его риторику публично не поддерживают. Вероятно, помнят, что заводы, им ныне принадлежащие, построены в большинстве не ими. А в те самые ненавистные им советские годы, непонятными им советскими людьми. Или силами заключенных. Часто в голом поле.

В 90-е олигархи строили заводы только в голове Авдотьи Смирновой.

Читайте в личном блоге Андрея Медведева.

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