Число раненых во время стрельбы в Страсбурге увеличилось до десяти человек

Во Франции в результате стрельбы в центре города Страсбург минимум один человек погиб и десять пострадали. Такие данные сообщают местные средства массовой информации, ссылаясь на правоохранительные органы.

В медицинских учреждениях Страсбурга активирован "белый план". Это чрезвычайная мера спасательных служб, применяемая в случае терактов, эпидемий и натуральных катастроф, передает телеканал "Россия 24". В центре города прекращено движение трамваев и автобусов.

В настоящее время полиция ведет поиски стрелявшего, который скрылся с места происшествия. Как уточняется, он вел огонь из автоматического оружия.

На данном этапе не исключается версия террористического акта, сообщает агентство "Интерфакс".

МВД Франции на своей странице в Twitter сообщило, что в Страсбурге происходит серьезный инцидент, связанный с общественной безопасностью. Власти рекомендуют местным жителям оставаться дома, не распространять слухи и соблюдать требования властей.

France: gunmen fled after shooting in #Strasbourg.



EU Parliament has been placed on lockdown.



At least 1 killed

At least 6 injured

City Center on lockdown

Gunman/gunmen on the run

Situation still active pic.twitter.com/70eEttD9JK