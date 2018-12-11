Генконсульство РФ в Страсбурге не располагает данными о пострадавших при стрельбе россиянах

Генеральное консульство РФ в Страсбурге не располагает информацией о россиянах, возможно, пострадавших в результате стрельбы в центре города во вторник, 11 декабря. Об этом СМИ сообщили сотрудники дипломатического представительства.

В настоящее время правоохранители оцепили центр Страсбурга. Ведутся поиски стрелявшего, передает ТАСС.

Глава министерства внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сейчас находится в кризисном центре министерства и лично следит за развитием ситуации в Страсбурге. Об этом он сообщил в Twitter.

Службы безопасности Франции, а также спасатели мобилизованы. На месте находятся военные и полиция.

Как ранее сообщали СМИ, выстрелы прозвучали на улице Гранд-Аркад недалеко от рождественской ярмарки в 20:00 по местному времени (22:00 по времени Москвы). В результате стрельбы два человека погибли и еще 11 получили ранения.