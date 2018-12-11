Юрий Семин: "Локомотиву" не хватило опыта выступлений в Лиге чемпионов

Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин прокомментировал выступление команды в групповом этапе Лиги чемпионов. Железнодорожники потерпели пять поражений в шести матчах и заняли последнее место в своем квартете.

В заключительном туре "Локомотив" уступил немецкому "Шальке" в гостях со счетом 0:1, пропустив на 90-й минуте. В предыдущий раз в групповой стадии турнира железнодорожники выступали в сезоне-2003/2004.

"Мы получили громадный опыт, 14 лет отсутствия. – сказал Семин, которого цитирует ТАСС. — В Лиге чемпионов нужно бороться до 95-й минуты. Может быть, был фон усталости, но, может, потеряли в обоих матчах концентрацию, все закономерно. "Шальке" удачи, нам не хватило опыта".

В итоге из группы "D" в плей-офф Лиги чемпионов вышли португальский "Порту" и "Шальке". Третьим стал турецкий "Галатасарай", который сыграет в Лиге Европы.