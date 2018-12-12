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12 декабря 201802:15 Иван Беляев

Росавиация не бросит российских туристов на произвол судьбы

Российские туристы, застрявшие в Китае по вине туроператора, возвращаются на родину. Самолет авиакомпании "ИрАэро", которая согласилась перевозить пассажиров за свой счет, приземлился накануне в Казани. На борту 373 человека. В ближайшие дни будут организованы еще шесть рейсов. Обещают вывезти всех — это около тысячи человек. Все началось из-за долгов туроператора "Жемчужная река", а точнее — компании-представителя в России. Хотя все туристы оплатили билеты. Куда же делись деньги?

Вылететь с острова Хайнань эта группа московских туристов должна была еще 8 декабря. Номера и правда пришлось освободить. Но россиянам сообщили: их перевозят в другой отель, расположенный в городе Леншуй. При этом не уточнили, как надолго и когда они наконец вернутся домой.

"В СМИ вчера фигурировала информация, что вывезти туристов обязана та авиакомпания, с помощью которой они прибыли на остров Хайнань. Мы сюда приехали не c "ИрАэро". Сюда туристов из Москвы доставила авиакомпания Pegas Fly, однако никто на нее не ссылается, никакие обязательства ей не приписываются. У нас, московских туристов, на руках билеты от Pegas Fly. Естественно, они просроченные", — рассказывает туристка Светлана Муравьева.

В "Икаре" (это юридическое название авиакомпании Pegas Fly) объясняют: так называемый агентский договор с туроператором "Жемчужная река" закончился еще в конце ноября. Поэтому билеты в обратную сторону на следующие месяцы, по сути, клиентам продавали незаконно. "Жемчужная река" обязана была обеспечить перевозку путешественников к месту отдыха, и обратно. Однако в турфирме, по-видимому, решили сжульничать — деньги за билеты в оба направления с пассажиров взяли, прекрасно понимая, что вернуть их оттуда будет некому.

"Данный факт подтверждается официальными данными в системе бронирования. Маршрутные квитанции, которые оказались на руках у пассажиров на не запланированный нами рейс, с нашей стороны не подтверждаются и не предусмотрены агентским соглашением. Мы признаем их нелегитимными. С данным фактом будут разбираться правоохранительные органы", — объясняет коммерческий директор авиакомпании "Икар" Имран Назаров.

"Икар" — не единственный перевозчик, у которого отношения с "Жемчужной рекой", мягко говоря, не сложились. Другой авиакомпании – "ИрАэро" — туроператор задолжал более 2 миллионов долларов. В результате вылететь из Китая не смогли сотни россиян. Многих выселяют из пятизвездочных отелей в хостелы. Питаться предлагают за свой счет.

"Мы уже написали письмо руководителю Ростуризма, регулятора туристской отрасли, с тем, чтобы Ростуризм в самые кратчайшие сроки принял все необходимые меры для возврата клиентов туроператора "Жемчужная река" в Россию. Вопрос — это финансирование этих рейсов. Ростуризм, по нашему мнению, может задействовать средства фонда туристической помощи", — комментирует ситуацию советник руководителя Росавиации Сергей Извольский.

В Росавиации обещают: наших туристов на произвол судьбы не оставят. График вылетов из Китая брошенных туроператором клиентов составлен. Впрочем, нервничают не только те, кто застрял в Поднебесной, но и те, кто туда еще даже не вылетел. Путевки в "Жемчужной реке" приобретали тысячи россиян по всей стране. Теперь они переживают, что их новогодний отпуск будет испорчен. Тем более что многим стали приходить письма с предложением отказаться от поездки. Делать это в Ассоциации туроператоров России не советуют. Поскольку в таком случае шансов получить компенсацию практически не останется.

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