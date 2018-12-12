Правоохранители установили личность стрелявшего в центре Страсбурга

Полиции удалось установить личность преступника, открывшего стрельбу в центре Страсбурга во Франции вечером во вторник, 11 декабря. Об этом СМИ сообщили представители префектуры полиции города. Мобилизованы все службы безопасности, ведется активный поиск злоумышленника. Ранее он был известен правоохранителям за нарушения закона. Также он числился в реестре лиц, представляющих угрозу госбезопасности Франции.

Как уточняется, преступник стрелял из автоматического оружия, сообщает ТАСС. В результате стрельбы погибли два человека и еще 11 получили ранения. Врачи оценивают состояние двоих пострадавших как тяжелое.

Ранее сообщалось об одном погибшем и десяти пострадавших, передает агентство "Интерфакс".

В настоящее время сотрудники подразделения прокуратуры Парижа, курирующего дела о терроризме, занимаются сбором данных о стрельбе в центре Страсбурга. Пока идет лишь оценка ситуации. Прокуратура не определила, считать ли случившееся террористическим актом.