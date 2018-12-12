Росгвардия провела тренировку на полигоне под Смоленском

На полигоне в Смоленской области специальную тренировку провели бойцы Росгвардии. Военнослужащие десантировались с вертолета на крышу пятиэтажного здания и освободили его от условного противника. У каждого бойца за плечами — не один прыжок с парашютом, передает телеканал "Россия 24".

В преддверии Дня конституции на фасаде здания развернули десятиметровый флаг Российской Федерации.