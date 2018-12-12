Страсбурский стрелок вступил в бой с военными

В Страсбурге снова слышны выстрелы: военные начали перестрелку с человеком, который ранее открыл огонь по прохожим рядом с рождественской ярмаркой. Он ранен. Ранее сообщалось, что личность нападавшего установлена.

Стрельба произошла в центральной исторической части Страсбурга. По последним данным, как минимум два человека погибли, 11 ранены. Двое — в критическом состоянии.

В больницах города активирован чрезвычайный протокол, который применяют в случае терактов и катастроф.

В Страсбург выехал глава МВД Франции. В Twitter ведомства жителей города просят не покидать свои дома. Генконсульство России в Страсбурге сейчас проверяет информацию, нет ли среди пострадавших россиян. Делом занимается антитеррористическая прокуратура Парижа, передает телеканал "Россия 24".