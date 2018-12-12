Космонавты добрались до отверстия в обшивке "Союза"

Олег Кононенко и Сергей Прокопьев добрались до отверстия в обшивке корабля "Союз". Чтобы сделать это, им пришлось провернуть уникальную в своем роде и первую в истории операцию — в открытом космосе они вскрыли обшивку, сняли теплоизоляцию и противометеоритную защиту.

За их работой внимательно следят в Центре управления полетом. Россияне работают в открытом космосе уже шесть часов, передает телеканал "Россия 24". Космонавты должны сфотографировать злополучную дыру. Кононенко также взял соскоб герметика с поверхности. Все это вместе с панелью микрометеоритной защиты для дальнейшего исследования отправят на Землю 20 декабря на этом же корабле.

Прямая трансляция работ в открытом космосе ведется на сайте Вести.ru.