Здания Европарламента в Страсбурге закрыты из-за стрельбы в центре города

После стрельбы в центре Страсбурга во Франции был закрыт Европейский парламент, а его персонал и депутаты укрылись внутри. Об этом СМИ сообщил официальный представитель Европарламента Жауме Дук на своей странице в Twitter.

Как уточняется, никто не может покинуть здания Европарламента до нового приказа. Депутатам и персоналу были отправлены СМС или сообщения на электронную почту, указывающие им оставаться в укрытии, передает агентство "Интерфакс".

Выстрелы прозвучали на улице Гранд-Аркад неподалеку от рождественской ярмарки в Страсбурге вечером 11 декабря. По последним данным, в результате стрельбы четыре человека погибли и еще 11 были ранены. В настоящее время полиция ведет поиски преступника.