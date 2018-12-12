В московском кафе застрелен человек

В кафе "Райская трапеза" на Ленинском проспекте (юго-восток Москвы) найдено тело мужчины с огнестрельными ранами. Он был застрелен неизвестным, которого в настоящий момент ищет полиция. В столице введен план "Перехват", передает ТАСС.

Стрельба произошла около 22:30 по времени Москвы. Подробности инцидента не приводятся.