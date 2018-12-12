Эммануэль Макрон проводит совещание в связи со спецоперацией в Страсбурге

Президент Франции Эммануэль Макрон в настоящее время проводит срочное совещание кризисного штаба МВД в связи со специальной операцией, проводимой в Страсбурге. Прибытие Макрона транслировал телеканал BFM TV.

Макрона встретили премьер-министр Франции Эдуар Филипп и руководители министерства, передает ТАСС. Совещание проходит в закрытом режиме.

Вечером 11 декабря вооруженный мужчина открыл стрельбу неподалеку от рождественской ярмарки в центре Страсбурга. По информации полиции, речь идет от 29-летнем выходце из Страсбурга по имени Шериф Ш. Его должны были арестовать утром во вторник по подозрению в причастности к убийству. Сведения о нападавшем находятся в картотеке Главного управления внутренней безопасности Франции.

По последнем данным, в результате стрельбы четыре человека погибли, еще 12 получили ранения.

В городе прекращено движение транспорта. Власти призвали жителей Страсбурга оставаться в домах и следить за рекомендациями правоохранителей.