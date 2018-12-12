Полиция: стрельба была зафиксирована в трех точках Страсбурга

Стрельба во французском Страсбурге вечером 11 декабря произошла в трех точках города. Об этом сообщают местные СМИ.

Как уточняется, выстрелы прозвучали на пересечении улиц Доминикэн и Гранд-Аркад, второй эпизод произошел на улице Орфевр, а третий – на пересечении улиц Савон и Гран.

По последней информации, стрелка, значившегося в списке особо опасных преступников, должны были арестовать сегодня утром, но полиция не застала его дома. Сведения о злоумышленнике находятся в картотеке Главного управления внутренней безопасности, передает ТАСС. Нападавшему 29 лет, он уроженец Страсбурга.

В результате стрельбы неподалеку от рождественской ярмарки в центре Страсбурга четыре человека погибли, еще 11 получили ранения. Власти Франции рассматривают происшествие как террористический акт.